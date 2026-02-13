क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला किया हैं. सपा अध्यक्ष ने अपने ही अंदाज में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या अब वो बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस को भेजने वाले हैं. सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'अब क्या बुलडोज़र की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे… दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गयी है क्या?'

(खबर अपडेट हो रही है...)