वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप का धूमधाम से आयोजन, बारिश के बीच भी लोगों में दिखा उत्साह

वाराणसी में हर साल विजयदशमी के ठीक अगले दिन सैकड़ों सालों से वाराणसी के नाटी इमली स्थित मैदान में भरत मिलाप का आयोजन होता रहा है. इस बार भी बारिश के बीच ये आयोजन पूरे उल्लास और उमंग के साथ किया गया. शुक्रवार की शाम बाल स्वरूप भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का मिलन हुआ. इस दौरान सभी श्रद्धालु भरत मिलाप के अद्भुत छवि को देखकर भाव विभोर हो उठे.

विजयदशमी के ठीक अगले दिन वाराणसी के नाटी इमली मैदान में भरत मिलाप का आयोजन किया जाता है. यह वाराणसी के प्रसिद्ध लक्खा मेले में भी शुमार है. इस आयोजन में बाल स्वरूप भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलन होता है. इस एक झलक को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आयोजन स्थल तक पहुंचते हैं.

खराब मौसम के बावजूद पहुंचे लोग

इस बार सुबह से ही वाराणसी में भारी बारिश जारी रही. ऐसे में लोगों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति थी कि कहीं इस मेले को स्थगित न कर दिया जाए लेकिन शाम होते-होते लोग अपने परिवार के साथ छाता लेकर आयोजन स्थल पर पहुंच ही गए और उसी उत्साह-उमंग के साथ यह आयोजन संपन्न भी हुआ.

जैसे ही दोनों छोर से चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलन होता हैं वैसे ही सियावर रामचंद्र की जय और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पूरा मैदान गूंज उठा. इसमें सबसे प्रमुख बात यह रही की तेज हवाओं और बारिश के बीच भी लोगों का धैर्य बना रहा. भरत मिलाप संपन्न होने के बाद लोग अपने-अपने घर के लिए रवाना हो गए.

कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाए सवाल

वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध मेले में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और स्थानीय नेता भी पहुंचे थे. इस दौरान बारिश में भीगते हुए वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बीजेपी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक आयोजन काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी रही है.

इसके प्रति सभी काशीवासियों का स्नेह रहा है, लेकिन इस आयोजन में कोई भी बीजेपी से जुड़ा जनप्रतिनिधि और मंत्री नहीं पहुंचा, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. यह काशीवासियों की भावनाओं का अपमान है. भाजपा केवल चुनाव के समय में धर्म का सहारा लेती है, जबकि इनका परंपरा और आस्था से कोई सरोकार नहीं है.

यूपी में आज वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 40-50KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का अलर्ट