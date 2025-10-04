उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है. शुक्रवार को भी पूर्वी यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली. आज 4 अक्टूबर को भी ये सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने कई जगहों पर बहुत भारी बारिश से लेकर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई हैं. इन जिलों में किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि पूर्वी संभाग में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

प्रदेश के पूर्वी संभाग में आज तेज आंधी के साथ 34 से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है इसके साथ ही कहीं-कहीं पर भारी से भारी बारिश और कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में आज लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी. इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली की चमक बारिश की चेतावनी दी गई हैं. जबकि कुशीनगर, देवरिया और बस्ती में बहुत अधिक भारी बारिश का अलर्ट है.

अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मीरजापुर और आजमगढ़ में आज अनेक स्थानों पर बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी है. जबकि श्रावस्ती, गोंडा, संत रविदास नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर और वाराणसी मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट दिया गया हैं.

इसके अलावा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कुछ स्थानों पर बारिश होगी जबकि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया और जालौन में एक या दो जगहों पर बारिश होने का अनुमान हैं. इन जिलों में कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा.



बारिश का ये दौर 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी. 5 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान हैं. इस दौरान कहीं-कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. जबकि पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश होगी.