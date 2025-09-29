सितंबर के अंतिम सप्ताह में वाराणसी सहित पूर्वांचल के मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया है. जहां आमतौर पर इस सीजन में रात और सुबह के समय लोगों को ठंड का एहसास होता है, वहीं इस बार चिलचिलाती धूप के अलावा गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. सितंबर के अंतिम सप्ताह में पूर्वांचल में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंच चुका है.

IMD रिपोर्ट की तरफ से एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार, सितंबर के अंतिम सप्ताह में गर्मी ने पूर्वांचल को बेहाल कर दिया है. 29 सितंबर को वाराणसी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा.

सितंबर में तापमान में नहीं होगी खास गिरावट

इसके अलावा सितंबर माह तक तापमान में कुछ खास गिरावट नहीं होगी. दोपहर के बाद सड़कों पर चलते लोग चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से जूझते नजर आ रहे हैं. मौसम एक्सपर्ट्स की माने तो आम तौर पर सितंबर के महीने में रात और सुबह के समय में इस प्रकार की गर्मी नहीं देखी जाती है. अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के ऊपर ही रहने का अनुमान है.

अक्टूबर के पहले हफ्ते में बारिश के आसार

आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वाराणसी सहित पूर्वांचल के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. तेज हवाओं के चलने की वजह से मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल देखना होगा कि पूर्वांचल में ठंड की दस्तक कब तक होती है.

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, आज यूपी के मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट में आज एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई हैं.

