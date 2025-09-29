उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालुओं का जत्था लगातार चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहा है. देश के प्रमुख चारधामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंदी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. विजयदशमी पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी की मौजूदगी में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा करेंगे.

आपको बता दें कि, हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पड़ने पर की जाती है. इस साल 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी का पर्व मनाया जाना है. विजयदशमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में दोपहर के बाद भव्य धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में धर्मधिकारी और वेदपाठी पंचांग गणना के बाद कपाट बंदी की तिथि तय करेंगे

बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी घोषित करेंगे कपाट बंदी की तिथि

जानकारी के मुताबिक, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारी की मौजूदगी में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा करेंगे. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गॉड ने एबीपी लाइव को बताया कि उसी दिन कपाट बंद होने से पहले होने वाली पंज पूजन का कार्यक्रम उद्धव और कुबेर जी के पांडुकेश्वर प्रस्थान और आदि गुरु शंकराचार्य की गाड़ी वह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की नरसिंह मंदिर ज्योर्तिमठ गाड़ी स्थल के लिए प्रस्थान का मुहूर्त और कार्यक्रम तय किया जाएगा.

कपाट बंदी की तिथि चारधाम यात्रा समाप्ति की घोषणा

वही इस दौरान अगले साल 2026 में होने वाली यात्रा के लिए भंडार सेवा हेतु पगड़ी भी दी जाएगी. बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा के बाद एक तरह से चार धाम यात्रा की समाप्ति की घोषणा भी हो जाती है जिस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे उसके बाद से धीरे-धीरे यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है.

ये भी पढ़ें: UP Weather Updates: यूपी में गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी, इन जिलों में बारिश का अनुमान, दशहरे पर बदलेगा मौसम