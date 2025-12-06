वोटर लिस्ट से सपा MLC और उनके परिवार का नाम गायब, निर्वाचन ऑफिस पहुंचा पार्टी प्रतिनिधिमंडल

उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया लगातार जारी है, इसी बीच समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है. आशुतोष सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्नातक एमएलसी मतदाता सूची में उनका और उनके परिवार का नाम नहीं है.

सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचा, जहां समाजवादी पार्टी नेताओं ने इस मामले को लेकर अवगत कराया. उनका कहना है कि यह पूरी तरीके से साजिश के तहत हुआ है.

सपा एमएलसी ने दर्ज कराई आपत्ति

इस 3 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नाम स्नातक एमएलसी मतदाता सूची से गायब है. इसके अलावा उनके परिवार का नाम भी इस सूची में नहीं है.

जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि इससे समझा जा सकता है कि विभागीय स्तर पर कितनी बड़ी लापरवाही और चूक हो रही है. इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी के जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को अवगत कराया और तत्काल जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

एक-एक लोगों की रिसीविंग हमारे पास है- MLC

एमएलसी आशुतोष सिन्हा का कहना है कि स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों का फॉर्म भरकर जमा करवाया है और इसका रिसीविंग भी उनके पास है, लेकिन उनका और उनके परिवार का ही नाम ना होना बताता है कि विभागीय स्तर पर क्या स्थिति है. इस मामले पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच विपक्ष के नेता पहले भी कई आरोप लगा चुके हैं.

