SIR को लेकर अखिलेश यादव ने वाराणसी में उतारी टीम, पीडीए प्रहरियों को सौंपी ये जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है. बिहार के चुनावी नतीजे के बाद खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी SIR को लेकर पार्टी कार्यालय से लेकर दफ्तर तक अपने अभियान को तेज करने में जुटे हैं.

इसी बीच समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी के अलग-अलग विधानसभा के लिए स्पेशल 27 टीम को उतारा है, जो पीडीए प्रहरी दल के रूप में काम करेंगे. अखिलेश यादव का कहना है कि बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) द्वारा पूरी पारदर्शी तरीके से मतदाताओं के फॉर्म को नहीं भरवाया जा रहा है.

वाराणसी के विधानसभा में उतरे PDA प्रहरी दल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख सत्य प्रकाश ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर हमने वाराणसी के अलग-अलग विधानसभा में टीम स्पेशल 27 को उतारा है जो पीडीए प्रहरी दल के रूप में काम करेंगे. इनके द्वारा वाराणसी के मतदाताओं को उनकी सहजता के साथ SIR फार्म भरवाने में मदद की जाएगी.

आगे कहा कि, अलग-अलग क्षेत्र से अनेक शिकायते प्राप्त हो रही है, अन्य जनपद से वाराणसी के लिए आने जाने वाले लोगों का सटीक मतदाता सूची तैयार हो और कोई भी मतदाता सूची से बाहर ना हो इसीलिए हम पूरी सक्रियता से जागरूकता एवं सहायता शिविर के माध्यम से लोगों की मदद करने में जुट गए है.

2027 को लेकर विशेष तैयारी

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए कहा है. विशेष तौर पर बिहार चुनावी नतीजे के बाद अपने चुनावी अभियान से जुड़ी रणनीति को अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता धार देने में जुटे हैं. इसकी एक बानगी वाराणसी के अलग-अलग विधानसभा में देखने को मिल रही है.

