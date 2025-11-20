बस्ती में जमीनी विवाद में युवक की दबंगई, पुलिस के सामने महिलाओं घसीट-घसीट कर पीटा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को लेकर दिन रात बड़े-बड़े दावे करने से नहीं थकती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी दावों की पोल खोल दी है. पुलिस जिसके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, उसी पुलिस के सामने महिलाओं को घसीट-घसीट कर मारा जा रहा है लेकिन खाकी वर्दीधारी तमाशबीन बने नजर आए हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कप्तानगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, जमीनी विवाद में मनबढ़ युवक ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर घसीट कर पीटा है. युवक की दबंगई कैमरे में साफ तौर दिखाई दे रही है. मारपीट के दौरान महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं. काफी बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ.

पुलिस बुलाने पर आरोपियों ने की महिलाओं की पिटाई

बताया गया कि, पीड़ित पक्ष ने ही दबंगों से खुद के बचाव के लिए 112 पीआरवी की पुलिस को बुलाया था, पुलिस का मौके पर आना दबंगों को रास नहीं आया है और पुलिस के सामने ही आरोपी ने महिलाओं के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी सिर्फ वीडियो बनाते रह गए. आरोपियों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

फिलहाल, इस घटना ने बस्ती पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि महिलाओं से मारपीट की और पुलिस देखती रह गई. वहीं इस घटना के बाबत बस्ती पुलिस की तरफ से बताया गया कि, थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा प्रकरण उपरोक्त में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, शांति व कानून व्यवस्था कायम है.

