धार्मिक के साथ-साथ आर्थिक केंद्र बना श्री काशी विश्वनाथ धाम, 26 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया दर्शन

वाराणसी में 13 दिसंबर 2021 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नया स्वरूप शिव भक्तों के समक्ष देखा जा रहा है. काशी विश्वनाथ धाम भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ अब आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है. 4 साल के अंदर ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है . कुंभ जैसे प्रमुख आयोजन में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे है.

साल 2022 में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन

श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान बताया कि13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद अब तक 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन पूजन किया है. साल 2021 में 4842716, 2022 में 71147210, 2023 में 57310104 , 2024 में 62390302 और 2025 में 66666511 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है. जबकि महीने के अनुसार सबसे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान बाबा के दरबार में पहुंचे. इसके अलावा बाबा के दरबार में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का चढ़ावा भी अर्पित किया गया है. इसलिए वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम आस्था, सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है.

द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है. देश के कोने-कोने से श्रद्धालु भारी संख्या में यहां दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते हैं. विशेष तौर पर सोमवार के दिन महाशिवरात्रि सावन प्रदोष जैसे प्रमुख तिथियों पर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रहती है. काशी विश्वनाथ धाम के भव्य दरबार को देखकर श्रद्धालु निहाल होते हैं और यहां पर मिलने वाले श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं व सुविधा भी काफी बेहतर मानी जाती है.

