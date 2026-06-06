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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: शिकोहाबाद में प्रेमी जोड़े ने बंद कमरे में लगाई आग, युवती की मौत, युवक की हालत नाजुक

Firozabad News: शिकोहाबाद में प्रेमी जोड़े ने बंद कमरे में लगाई आग, युवती की मौत, युवक की हालत नाजुक

Firozabad News In Hindi: शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ैया मोहल्ले में एक प्रेमी जोड़े ने खुद के कमरे में बंद कर आग लगा ली, युवती की मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बनी है.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Jun 2026 10:37 PM (IST)
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फिरोजबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ैया मोहल्ले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बंद कमरे में प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगा ली. जिसमें झुलसकर युवती की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से झुलस गया. युवक को आगरा रेफर किया गया है, जहाँ वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. घटनास्थल से पुलिस को मिट्टी के तेल की केन और दोनों के पैर रस्सी से बंधे हुए मिले हैं, जिससे मामला बेहद संदिग्ध नजर आ रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गढ़ैया मोहल्ले में शुक्रवार की देर रात एक मकान के कमरे से अचानक चीख-पुकार और आपस में विवाद की आवाजें आने लगीं. इससे पहले कि पड़ोसी कुछ समझ पाते, कमरे की खिड़की से धुएं का गुबार और आग की लपटें उठने लगीं. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस ने आनन-फानन में बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों को जलती हुई आग के बीच से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया.

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अस्पताल में युवती ने तोड़ा दम, युवक आगरा रेफर

आग की चपेट में आने से दोनों बुरी तरह झुलस चुके थे. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 18 वर्षीय खुशी शर्मा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, झुलसे हुए युवक 19 वर्षीय अरुण कठेरिया की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

पैर रस्सी से बंधे मिलने से गहराया रहस्य

प्रारंभिक जांच में पुलिस को घटनास्थल से मिट्टी के तेल (केरोसिन) की केन बरामद हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को मृतका और घायल युवक के पैर रस्सी से बंधे हुए मिले हैं. पैर बंधे होने की बात सामने आने के बाद से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं. पुलिस इसे आत्महत्या के प्रयास के साथ-साथ अन्य साजिशों के कोण से भी देख रही है.

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क्या बोले परिजन?

परिजनों के अनुसार, खुशी और अरुण एक-दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे. कुछ दिन पहले खुशी अपने ननिहाल गई हुई थी और शुक्रवार को ही शिकोहाबाद वापस लौटी थी. लौटने के बाद देर रात यह भयावह घटना घटित हो गई. वहीं, शनिवार सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण किया. मौके से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं.

पुलिस प्रशासन का क्या कहना है?

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के मुताबिक, मामला प्रथम दृष्टया प्रेम-प्रसंग और आत्मघाती कदम का प्रतीत हो रहा है, लेकिन दोनों के पैर रस्सी से बंधे होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. पुलिस ऑनर किलिंग, हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने समेत सभी संभावित बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घायल युवक के बयान के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 10:37 PM (IST)
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UP NEWS Firozabad News UP Police
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