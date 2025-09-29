वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट की खामियों का फर्जी वीडियो वायरल, अपलोड करने वाले शख्स पर केस दर्ज

वाराणसी में निर्माणाधीन रोपवे परियोजना सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखी जाती है. तमाम उतार-चढ़ाव के बीच इस योजना का कार्य वाराणसी में जारी है. वहीं इससे जुड़ा हुआ एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है. वीडियो अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

वहीं वाराणसी के चर्चित रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को लेकर एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है. विभागीय अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले वर्ष तक वाराणसी के इस चर्चित प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा जिसमें यात्रियों की सुविधा सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया गया है.

वीडियो अपलोड करने वाले शख्स पर केस दर्ज

वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के फर्जी वीडियो मामले में एबीपी न्यूज़ से बातचीत में एडीसीपी टी सरवणन ने बताया कि वाराणसी के रोप प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें फर्जी अफवाह फैलाया गया है. इस मामले में संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस द्वारा सिगरा थाने में वीडियो अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो

इस मामले में आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के संबंध में आगे भी निगरानी रखी जाएगी. वहीं यह वीडियो कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया गया था.

अगले वर्ष शुरू होगा रोप वे परियोजना

VDA की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस रोपवे प्रोजेक्ट को अगले वर्ष तक शुरू किया जा सकता है. तेजी से इसका निर्माण कार्य जारी है. अलग-अलग स्टेशन की पहली झलक भी देखने को मिल रही है, जहां इसका सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया गया है. इसमें यात्रियों की सुविधा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा से बचाव संबंधित सभी आवश्यक बातों का खास ध्यान रखा गया है.

बताया गया है कि यह प्रत्येक यात्रियों के लिए 100% सुरक्षित है. आने वाले समय में काशी में लोगों को जाम से निजात के अलावा एक बेहतरीन सफर करने का अवसर मिलेगा.