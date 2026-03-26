वाराणसी में भी LPG के लिए भटकते नजर आ रहे लोग, जिला प्रशासन ने अब की ये अपील

अमेरिका ईरान के साथ-साथ खाड़ी देशों के बीच चल रहे भीषण युद्ध का असर अब भारत के ईंधन आपूर्ति पर पड़ता देखा जा रहा है . और काशी में भी साफ तौर पर इसका असर देखा जा रहा है. वाराणसी में भी लोग अब एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर उसकी उपलब्धता के लिए परेशान नजर आ रहे हैं . वाराणसी के अलग-अलग गैस एजेंसी पर सुबह खुलने से पहले ही उपभोक्ता पहुंच जा रहे हैं और अनेक शिकायत को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. इसी बीच वाराणसी जिला प्रशासन ने अब बनारस वालों से पीएनजी कनेक्शन पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए ठोस अपील की है.

'सिलेंडर की उपलब्धता के साथ-साथ बुकिंग तक के लिए परेशान दिखे लोग'

एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वाराणसी के शहरी क्षेत्र में लोग न सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता के लिए परेशान नजर आए, वहीं अनेक ऐसे भी उपभोक्ता है जिनकी ऑनलाइन बुकिंग तक नहीं हो पा रही है. वाराणसी के कमच्छा स्थित एक गैस एजेंसी के पास भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, वहां पर लोग अपने LPG - कार्ड के साथ नजर आए. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि - ईद के पहले से वह बुकिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है या नहीं . इसके अलावा अनेक लोग सिलेंडर न मिलने की वजह से परेशान भी नजर आए.

'66,000 से अधिक लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन'

वाराणसी जिला प्रशासन इस विषय को लेकर लगातार बैठक कर रहा है. वहीं बुधवार के दिन वाराणसी जिला प्रशासन की तरफ से काशी वालो को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए ठोस अपील की गई , जिसके माध्यम से एक सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में ईंधन की आपूर्ति हो सके. इसके अलावा यह भी आंकड़ा रखा गया कि बीते वर्षों में वाराणसी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो 66000 से अधिक लोगों ने पीएनजी कनेक्शन प्राप्त कर लिया है और इनके घरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच रहा है.