शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 3 करोड़ की ठगी, नोएडा से शातिर जालसाज गिरफ्तार

नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ 26 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक और शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है. जो शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर 3 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का सदस्य है. इस गैंग का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पुलिस अब तक इस मामले में 14 आरोपियों को सलाखें के पीछे भेज चुकी है.

साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, गौतमबुद्धनगर की साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने बिहार के पूर्णिया निवासी बन्टी कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया है. डीसीपी साइबर प्रभारी शैव्या गोयल ने बताया कि बन्टी कुमार उस गैंग का सदस्य है जिसने भोले-भले लोगों को शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर शेयर मार्केट में निवेश कर भारी मुनाफे का लालच देता था. विश्वास जीतने के बाद, ये लोगों से मोटी रकम ट्रांसफर करवाते और फिर चंपत हो जाते. जाँच में सामने आया है कि इस अकेले अभियुक्त के बैंक खाते में ठगी के 60 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं.

शैव्या गोयल डीसीपी साइबर प्रभारी ने कहा कि कि एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस बन्टी कुमार तक पहुँचने में कामयाब रही. आरोपी के खिलाफ बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.