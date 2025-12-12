हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: वाराणसी में सैलानियों को मिलेगा नया अनुभव, हाइड्रोजन से चलने वाली वॉटर टैक्सी का शुभारंभ

Varanasi News: वाराणसी में सैलानियों को मिलेगा नया अनुभव, हाइड्रोजन से चलने वाली वॉटर टैक्सी का शुभारंभ

UP News: जब देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी का शुभारंभ वाराणसी की गंगा नदी में किया गया. वाराणसी में हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 12 Dec 2025 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

बीते एक दशक में वाराणसी के जल मार्ग में किस प्रकार से यात्रियों के सफर को सुविधाजनक बनाया जाए इसके लिए लगातार प्रयास किया गया है. इसका सकारात्मक प्रभाव वाराणसी के पर्यटन क्षेत्र पर भी देखने को मिला है. 12 दिसंबर गुरुवार के दिन इसमें एक और कड़ी तब जुड़ गई, जब देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी का शुभारंभ वाराणसी की गंगा नदी में किया गया.

इस संबंध में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक, 12 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी (जलयान) का शुभारंभ किया गया. यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा. इसमें यात्रियों को नमो घाट से रविदास घाट तक शानदार सफर करने का अनुभव मिलेगा. आपको बता दें कि यह वॉटर टैक्सी 50 सीटर है.

सुबह से लेकर शाम तक कर सकेंगे सफर

बताया गया कि ध्वनि - वायु प्रदूषण मुक्त इस जलयान में सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों को सफर करने का अवसर मिल सकेगा. आने वाले समय में इसे कैथी - श्री मार्कण्डेय महादेव तक भी चलाए जाने का प्रस्ताव है. वहीं जल्द ही इसे वाराणसी के गंगा घाट पर आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा.

हर रोज बड़ी तदाद में वाराणसी आते हैं श्रद्धालु

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग होने की वजह से वाराणसी का धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है, यही वजह है कि हर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी आते है. साथ ही वह प्राचीन शहर वाराणसी को समझने की कोशिश करते हैं.

वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी इसी प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है. वाराणसी में अब पर्यटक नौका विहार करने में नया अनुभव ले सकेंगे, हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी निश्चित तौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 06:48 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
मनोरंजन
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी फिल्म
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget