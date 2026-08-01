#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में प्रतिबंध के बाद मीट की बिक्री, प्रशासन ने लगाया जुर्माना

वाराणसी में प्रतिबंध के बाद मीट की बिक्री, प्रशासन ने लगाया जुर्माना

Varanasi News In Hindi: सावन माह के दौरान वाराणसी के नगर निगम सीमा क्षेत्र में कावड़ मार्ग पर मीट मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 01 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रतिबंध के बावजूद मीट-मटन की बिक्री की जा रही थी, जिस पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रतिबंध के बावजूद मीट बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया है, यह कार्रवाई आदेश के उल्लंघन पर की गई है. बता दें कि, सावन माह के दौरान वाराणसी के नगर निगम सीमा क्षेत्र में कावड़ मार्ग पर मीट मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. 

दरअसल, कावड़ियों व श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर श्रावण के दिनों में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट दुकानों बंद रखने का फैसला लिया गया है. अब सावन के शुरुआती दो दिनों में वाराणसी नगर निगम की तरफ से उन दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगाम, अब कटेगा चालान

वाराणसी के इस क्षेत्र में हुई कार्रवाई

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार, सावन माह के शुरुआती 2 दिन में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के दिशा निर्देश पर प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है. वाराणसी के लल्लापुरा नई सड़क अंधरापुल क्षेत्र के उन दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है जो खुले में मीट मांस बेच रहे थे. प्रशासन द्वारा कुल 40000 से अधिक जुर्माना वसूला गया है. बाकी भी दुकानदारों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

सावन माह के दौरान प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है. स्वाभाविक है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़िया सावन के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर महामृत्युंजय मंदिर मारकंडेय महादेव मंदिर सहित अलग-अलग धार्मिक स्थल पर दर्शन पूजन व जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं . इस दौरान इन क्षेत्र में मीट मांस की दुकान खुली रहती है तो दुकानदारों पर और भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

बता दें कि, श्रावण माह के शुरू होते ही बड़ी संख्या में देशभर से श्रद्धालु भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई नजीर मानी जा रही है.

'इस मुद्दे पर हम...', E20 पेट्रोल के सवाल पर योगी के मंत्री का किनारा

Published at : 01 Aug 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में प्रतिबंध के बाद मीट की बिक्री, प्रशासन ने लगाया जुर्माना
वाराणसी में प्रतिबंध के बाद मीट की बिक्री, प्रशासन ने लगाया जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगाम, अब कटेगा चालान
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगाम, अब कटेगा चालान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस मुद्दे पर हम...', E20 पेट्रोल के सवाल पर योगी के मंत्री का किनारा
'इस मुद्दे पर हम...', E20 पेट्रोल के सवाल पर योगी के मंत्री का किनारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में फोटो की दुकान जलकर राख, दमकल विभाग ने टाली घटना
देहरादून में फोटो की दुकान जलकर राख, दमकल विभाग ने टाली घटना
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
दिल्ली NCR
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
PM मोदी के वीडियो पर संजय सिंह का बयान, कहा- मेरी मां...मां नहीं?
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
श्रीलंका सीरीज से पहले एमएस धोनी से मिलने पहुंचे ऋषभ पंत, देखें तस्वीर
बॉलीवुड
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, बोले- ‘ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था’
'गंदी नाली के कीडे बन गए हैं', सीजेपी प्रोटेस्ट पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा, युवाओं को दी चेतावनी
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
4,000 फीट नीचे मौत का मंजर! पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव बरामद
शिक्षा
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
नौकरीपेशा भी कर सकेंगे ITI, यूपी में तीसरी शिफ्ट में होगी पढ़ाई
Home Tips
Centipedes In Home: मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव
मानसून में घर पर कनखजूरों की एंट्री? ऐसे करें बचाव
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget