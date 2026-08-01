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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगाम, अब कटेगा चालान

Delhi-Dehradun Expressway Speed Limit: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट पर लगाम लगा दी गई है. अब 70 किमी प्रति घंटे से तेज गाड़ी दौड़ाई तो चालान कटेगा.

Written By : अतुल चौहान |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अहम बदलाव किया गया है. सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे के दिल्ली क्षेत्र में वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटा दी गई है. अब तेज रफ्तार पर लगाम दी गई है. नए नियम लागू होने के बाद अब निर्धारित स्पीड से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्वचालित चालान की कार्रवाई की जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत एक्सप्रेसवे के संबंधित हिस्से में कारों और अन्य हल्के मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस रूट पर बढ़ते ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम की जा सके.

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बस और ट्रकों के लिए भी नियम सख्त

केवल हल्के वाहन ही नहीं, बल्कि बस, ट्रक और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. यदि कोई वाहन चालक तय सीमा से अधिक गति से वाहन चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कैमरों से होगी 24 घंटे निगरानी

नई स्पीड लिमिट का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे पर ऑटोमैटिक स्पीड डिटेक्शन कैमरे, रडार सिस्टम और ई-चालान व्यवस्था को सक्रिय किया गया है. निर्धारित सीमा से अधिक गति दर्ज होते ही वाहन का चालान स्वतः जारी कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना वाहन मालिक को डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी.

यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील

यातायात अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले नई स्पीड लिमिट की जानकारी जरूर लें और पूरे मार्ग पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 01 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
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