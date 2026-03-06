वाराणसी पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री का शंकराचार्य पर आया बयान, सनातन और गौ रक्षा पर भी दिया संदेश

बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज (6 फरवरी) वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काशी की धरती को अविनाशी बताते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज वे उस पवित्र भूमि पर आए हैं जहां कुछ भी विनाशी नहीं है. उन्होंने कहा कि महादेव और काशी विश्वनाथ की यह धरती अद्भुत और दिव्य है. यहां आना हर बार एक अलग आध्यात्मिक अनुभव देता है. उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें बार-बार इस पावन भूमि पर आने का अवसर मिलता है.

'शंकराचार्य पर टिप्पणी करना हमारी क्षमता में नहीं'- धीरेंद्र शास्त्री

मीडिया ने जब उनसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर सवाल पूछा तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वे किसी भी संत या आध्यात्मिक गुरु पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि यह उनके दायरे से बाहर की बात है. उन्होंने कहा कि ऐसे महान संत और आध्यात्मिक व्यक्तित्वों पर बोलने की उनकी कोई व्यक्तिगत क्षमता नहीं है. इसलिए वे इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते.

दरअसल, पिछले लंबे समय से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और धीरेंद्र शास्त्री के बीच बयानों को लेकर तनातनी चल रही थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत साधा रुख अपनाया और कुछ भी कहने से बचे. उन्होंने आगे कहा कि गौं रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और मां गंगा की रक्षा ये बहुत ही अद्भुत संकल्प है और भारत के हर के सनातनी को यह संकल्प लेना चाहिए और इसके लिए खड़ा रहना चाहिए.

भारत के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर भारतवर्ष को दी बधाई

भारत के टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे भारतवर्ष को हार्दिक बधाई दी है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, वह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है. उन्होंने क्रिकेटरों को भी शुभकामनाएं दी और कहा भगवान विश्वनाथ और बागेश्वर बालाजी उन पर आशीर्वाद बनाए रखे.