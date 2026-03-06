हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस

संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस

Sambhal News In Hindi: एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई होली के रंग में रंगे आए. खुद रहमान डकैत के रूप में नजर आए और शिकारी टोपी पहनी. भोजपुरी गानों पर जमकर डांस किया.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से निपटने के बाद अब पुलिस-प्रशासन की होली चर्चा में है. संभल में पुलिस वालों ने गुरूवार को जमकर होली खेली और खुद एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई होली के रंग में रंगे आए. खुद रहमान डकैत के रूप में नजर आए और शिकारी टोपी पहनी. उन्होंने न सिर्फ खुद खेली बल्कि बाकी पुलिस वालों के साथ खूब डांस और मस्ती की. जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एसपी संभल ने धुरंधर से लेकर भोजपुर गानों पर जमकर कमर चलाई.

पुलिस लाइन में होली खेलने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसमे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें फिर काली पॉलिथीन डालकर पूल बनाया गया. जिसमें दरोगा-सिपाही और पुलिस अधिकारियों ने भी डुबकी लगाईं. यही नहीं डीजे की धुन जमकर डांस भी हुआ.

एसपी पुलिस वालों के साथ बने रहमान डकैत

पिछली बार की तरह संभल कप्तान कृष्ण कुमार विश्नोई ने होली के त्योहार पर खूब ठुमके लगाए. धुरंधर फिल्म और भोजपुरी गाने पर खूब जमकर डांस किया. पुलिस लाइन बहजोई में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने रहमान डकैत के रूप धारण किया और शिकारी कैंप पहन कर खेली होली. धुरंधर फिल्म के गाने और बिहारी गाने जैसे गुलब जईसन बिलल बाड़ू गाने पर जवानों ने जमकर किया डांस. एसपी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि जनपद में होली शांति पूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई. पुलिस और प्रशासन व जनता के सहयोग से कार्य्रकम सम्पन्न हुए.

बीते वर्ष भी डांस रहा था चर्चा में

यहां बता दें कि एसपी संभल कृष्ण कुमार विश्नोई का पुलिस की होली में डांस खूब वायरल हुआ है. जिसमें उन्होंने एनीमल फिल्म में बॉबी देओल की तरह ग्लास सर पर रखकर डांस किया था. इस बार उन्होंने भोजपुर गानों पर धमाल कर दिया. दरअसल पब्लिक की होली के अगले दिन यूपी में ज्यादातर जिलों में पुलिसकर्मी होली खेलते हैं और यह परंपरा निरंतर चली आ रही है.

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Sambhal Police UP NEWS SAMBHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस
संभल एसपी कृष्ण विश्नोई होली पार्टी में झूम-झूमकर नाचे, ‘गुलाब जईसन खिलल बाडू’ गाने पर किया डांस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा में सड़क पर किसान, अन्नदाताओं की अर्जुन सहायक परियोजना से डूब रही जमीन पर मुआवजे की मांग
महोबा में सड़क पर किसान, अन्नदाताओं की अर्जुन सहायक परियोजना से डूब रही जमीन पर मुआवजे की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के बचाव को लेकर पूरी तरह से झूठ बोला, केके वेणुगोपाल का बड़ा खुलासा
कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के बचाव को लेकर पूरी तरह से झूठ बोला, केके वेणुगोपाल का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: हापुड़ में ओवरलोड ट्रक की वजह से टूटकर कार पर गिरी 11000 KV की लाइन, बाल-बाल बचा परिवार
हापुड़ में ओवरलोड ट्रक की वजह से टूटकर कार पर गिरी 11000 KV की लाइन, बाल-बाल बचा परिवार
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
बिहार
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
CM आवास में नीतीश कुमार की बैठक के पहले JDU के बिहार अध्यक्ष का चुनाव खत्म, इनको मिली जिम्मेदारी
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इन 8 खिलाड़ियों का नाम नॉमिनेट, कितने भारतीय-पाकिस्तानी प्लेयर्स जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक', वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
शुक्रवार को ओटीटी पर नई फिल्मों-सीरीज का धमाका, रिलीज हुई 'सूबेदार' से 'जब खुली किताब तक
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
सड़क पर बैठी गाय पर चढ़ा दी Breeza, वीडियो देख खौलने लगेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
Alcohol And Erectile Dysfunction: क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
क्या शराब पीने से बेहतर होती है बेडरूम परफॉर्मेंस? एक्सपर्ट से समझें पूरा टेक्निकल लोचा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget