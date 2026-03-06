बंगाल में इस्तीफा, बिहार में हटाए गए राज्यपाल, अब सपा बोली- बीजेपी जिस तरह से...

पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राज्य में चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे ने राजनीति में भूचाल ला दिया है. इस पर अब समाजवादी पार्टी की तरफ प्रतिक्रिया सामने आई है. समाजवादी पार्टी (सपा) प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस पर सवाल उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है.

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा, "जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना सोचे-समझे और चुने हुए मुख्यमंत्री से सलाह किए बिना गवर्नर को हटाया, उससे गंभीर सवाल उठते हैं. यही मुद्दा ममता बनर्जी उठा रही हैं. इस बात की भी चिंता है कि जिन राज्यों में गैर-BJP सरकारें हैं, वहां BJP गवर्नर के जरिए उन सरकारों के काम में दखल दे रही है. इसलिए, समाजवादी पार्टी का मानना ​​है कि ममता बनर्जी की चिंताएं जायज हैं."

तमिलनाडु के राज्यपाल संभालेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफ पर सीएम ममता बनर्जी ने हैरानी जताई है. अब सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सभालेंगे.

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां हटाए गए

उधर, बिहार में मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां को पद से हटा दिया गया है. आरिफ मोहम्मद खां ने 2 जनवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली थी. वे बिहार के 42 वें राज्यपाल थे. अब उनकी जगह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है. वे मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे. फिलहाल बिहार और में राज्यपाल के हटाए जाने और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है.