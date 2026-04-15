वाराणसी में आदमपुर में ATS की रेड, अबू बकर से 7 घंटे चली पूछताछ, संदिग्ध चैट्स भी मिलीं

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एटीएस ने बड़ी रेड मारी की है, एटीएस ने मंगलवार (14 अप्रैल 2026) को वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला के रहने वाले अबू बकर नामक युवक और उसके परिवार से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक का कश्मीरी हैंडलर के साथ संपर्क होने का दावा किया जा रहा है. व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया के आधार पर उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि एटीएस एक बार फिर अबू बकर सेस पूछताछ कर सकती है.

इस संबंद में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के आदमपुर स्थित क्षेत्र में एटीएस की टीम ने अबू बकर नामक युवक से 7 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान उसके मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक खंगाले गए. एटीएस की शुरुआती जांच में व्हाट्सएप चैट और सोशल मीडिया के आधार पर युवक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई है.

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युवक के बारे में स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

वहीं स्थानीय लोगों का इस मामले पर कहना है कि - इस विषय पर यकीन कर पाना संभव नहीं है. लड़का बहुत व्यावहारिक रहा है. अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ वह नियमित तौर पर नमाज पढ़ने और आसपास के लोगों से बहुत विनम्रता के साथ बातचीत करने के लिए पहचाना जाता है. वह वर्तमान में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा परिवार भी बहुत सज्जन है. पिता एक चिकित्सक के तौर पर लोगों का इलाज करते हैं. हालांकि एटीएस की इस पूछताछ से स्थानीय लोग भी बेहद हैरान नजर आए.

पूर्व में भी आदमपुर रहा है चर्चा में

आपको बता दें कि कुछ महीने पहले वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र से ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी. उस पर आरोप था कि वह वाराणसी के प्रमुख जगहों की जानकारी सरहद पार पहुंचाता है. ऐसे में एक बार फिर वाराणसी के इसी क्षेत्र से यह मामला लोगों के बीच कई सवाल को खड़ा कर रहा है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में एटीएस की पूछताछ और जांच में क्या तथ्य सामने आता है.