हापुड़ में फिर उड़ी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, हुड़दंगियों का सड़क पर खतरनाक स्टंट, एक्शन कब?

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बार फिर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर बीच सड़क पर स्टंट का खौफनाक वीडियो सामने आया है, हाईवे पर रईसजादों का यह न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है, बल्कि अन्य राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक, बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट की तस्वीरें जनपद हापुड़ के नेशनल हाईवे-9 की बताई जा रही हैं. वीडियो में कुछ युवकों की ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्टंटबाजी की कि देखने वालों की रूह कांप जाए. बताया गया कि सड़क पर स्टंट की तस्वीरें दिल्ली-लखनऊ हाईवे (NH-9) की हैं.

ट्रैफिक नियमों को ठेंगा दिखाकर बीच सड़क पर स्टंट

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है गाड़ियों के काफिले ने पूरी सड़क पर कब्जा कर रखा है. गाड़ियों में सवार लोग यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस-प्रशासन को चुनौती देकर बीच सड़क पर स्टंट कर रहे हैं. इन गाड़ियों के काफिले ने न सिर्फ हाईवे पर कब्ज़ा कर रखा है, बल्कि अन्य राहगीरों की जान भी जोखिम में डाल दी है.

हुड़दंगियों में नहीं कानून का खौफ

हैरानी की बात तो ये है कि ये युवक चलती कार की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं, कुछ तो सनरूफ व छत पर खड़े होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं. रफ्तार इतनी कि जरा सी चूक और बड़ा हादसा तय था. मगर, इन 'हुड़दंगियों' के मन में न तो अपनी जान की परवाह है और न ही कानून का खौफ है.

नियम तोड़ने वालों पर कब होगा सख्त एक्शन

हालांकि, हापुड़ जनपद से यह कोई पहला मामला नहीं है, जब ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन को चुनौती दी गई है. इससे पहले भी बीते दिनों बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है. एक के बाद एक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली वीडियो सामने आने के बाद जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस-प्रशासन भी सवालों को घेरे में है. फिलहाल, देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन कानून का डंडा चलता है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.