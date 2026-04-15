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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मजदूरों की भीड़ में भेड़िए...' नोएडा में हुई हिंसा पर योगी के मंत्री का बड़ा बयान

'मजदूरों की भीड़ में भेड़िए...' नोएडा में हुई हिंसा पर योगी के मंत्री का बड़ा बयान

Noida Protest: यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नोएडा में हुई उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने इसके लिए सपा और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Apr 2026 07:28 AM (IST)
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यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने नोएडा में हुई उपद्रव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया है. सरकार ने मामले में आईआईडीसी की अध्यक्षता में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर नोएडा भेजा है. सरकार श्रमिकों और औद्योगिक संस्थानों को चलाने वाले लोगों के साथ बैठक कर रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है.  उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला है.

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि यूपी सरकार ने 9 वर्षों में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है. इसी के चलते आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है. यूपी देश में इंडस्ट्री के लिए रोल मॉडल बनकर उभरा है. पूरी दुनिया में अगर भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए है. तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर उभरा है. 

मंत्री नंदी ने सपा और कांग्रस पर बोला हमला

उन्होंने कहा है कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं. अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर मजदूरों की भीड़ में भेड़िए के रूप में घुसकर उपद्रव करने का काम कर रहे हैं . उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि योगी सरकार की 9 साल की जो मेहनत है उस पर कोई दाग और धब्बा लगाने की कोशिश करेगा तो उसे बक्शा नहीं जाएगा. 

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि हमारे लिए इंडस्ट्री का हित सुरक्षित रहे. श्रमिक भाई बहनों का हित भी असुरक्षित ना हो. सरकार इन सब बातों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. 

मंत्री ने निवेशकों को दिलाया भरोसा

उन्होंने उद्योगों को यह भरोसा दिलाया है कि यूपी में आपका किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने कहा है कि यूपी में इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी हित पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं. कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है. 

सरकार उपद्रवियों को चिन्हित कर करेगी कार्रवाई- मंत्री

उन्होंने कहा कि जो भड़काने और भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनको समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और जो भी व्यक्ति उपद्रव में शामिल हैं. भेष बदलकर लेबर के रूप में बवाल में शामिल हुए है, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा है कि 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना. आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है. दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां देश के बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए उत्सुक है. यूपी में इंडस्ट्री लग रही है,रोज 2-4 नई फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है. 

सपा-कांग्रेस पर लगाया दंगा फैलाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक खिसक चुका है. दोनों पार्टियों हमेशा इस ताक में रहती है कि कैसे दंगा फैलाकर प्रदेश के माहौल को अस्थिर किया जाए. उत्तर प्रदेश के इस माहौल पर दाग लगे. उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का शासन है और कानून को हाथ पर लेने वाले किसी भी अपराधी को कतई बख्शा नहीं जाएगा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Nand Gopal Gupta Noida Protest UP NEWS
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