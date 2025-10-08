प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में से एक वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 8 अक्टूबर को 47 वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा. इसमें 101 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा, साथ ही 71243 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी. विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा. इसमें पद्मश्री प्रो. सरोज चूड़ामणि गोपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने एबीपी लाइव से बातचीत में बताया कि - 8 अक्टूबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 47 वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन वाराणसी के ही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा, जिसमें 101 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा.

71243 विद्यार्थियों को समारोह में प्रदान की जाएगी उपाधि

इसके अलावा कुल 71243 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी. इसमें 74 छात्राओं को और 27 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा. वहीं स्नातक की बात कर लें तो मिलने वाली उपाधि की संख्या 55642 है. स्नातकोत्तर पूरा करने वाले 15322 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी, जबकि शोध अध्ययन पूरा करने वाले 178 विद्यार्थियों को इस दीक्षांत में उपाधि दी जाएगी.

परिसर के बड़े स्क्रीन पर भी होगा प्रसारण

विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से दीक्षांत समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. परिसर के बड़े स्क्रीन पर इसका प्रसारण भी होगा. इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी. वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री प्रो. सरोज चूड़ामणि गोपाल शामिल होंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, रजनी तिवारी भी इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे.

वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 47वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाना है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. जिन विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिये जाने हैं उनमें 74 छात्राएं व 27 छात्र शामिल हैं.

