एक्सप्लोरर
अब यूपी में भी शुरू होने जा रहा SIR, हर वोटर को करना होगा यह काम, वरना कट जाएगा नाम
अब यूपी में भी शुरू होने जा रहा SIR, हर वोटर को करना होगा यह काम, वरना कट जाएगा नाम
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका देगा पाकिस्तान को खतरनाक मिसाइलें, गुपचुप हो गई बड़ी डील, भारत की बढ़ेगी टेंशन?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बंद करनी पड़ेगी लाडकी बहिन योजना? छगन भुजबल के संकेत से खलबली, अब इस नेता ने दिया जवाब
इंडिया
प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट से क्यों मांगी माफी? टैग करके लिखा- 'वो बहुत...'
क्रिकेट
Watch: सारा तेंदुलकर ने कुत्ते की पूंछ का बनाया माइक, भाभी सानिया चंडोक के साथ की खूब मस्ती; देखें वीडियो
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL