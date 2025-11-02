यूपी में भी चक्रवात मोंथा का असर, वाराणसी में तीन दिनों से भगवान सूर्य के दर्शन करना हुआ दुर्लभ

चक्रवात मोंथा का प्रभाव अब पूर्वांचल के कई जिलों में साफ तौर पर दिखने लगा है. मौसम वैज्ञानिकों की पहले की भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है. वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में बीते तीन दिनों से मौसम ने पूरी तरह करवट ले ली है.

मौसम विभाग के अनुसार, रुक-रुक कर हो रही हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को नवंबर की शुरुआत में ही सर्दी का एहसास करा दिया है. आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना है.

तीन दिनों से नहीं हुए भगवान सूर्य के दर्शन

काशी में सूर्योदय का नजारा देखने वाले भक्तों के लिए यह समय निराशाजनक रहा है. लगातार तीन दिनों से बादलों की घनी परत के कारण भगवान सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं. सुबह से लेकर शाम तक आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिससे न केवल रोशनी कम हो गई, बल्कि ठंडी हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.

मौसम विभाग के अनुसार, वाराणसी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यह तापमान सामान्य से नीचे है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है.

चक्रवात मोंथा का असर पूर्वांचल तक पहुंचा

जानकारी के मुताबिक, मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मोंथा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर असर डालेगा. उसी के चलते वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर जैसे जिलों में लगातार बादल छाए हुए हैं. हवा की गति में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंडक और बढ़ गई है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले तीन दिनों से सूरज की एक झलक देखने को नहीं मिली. सुबह का समय अंधेरे में और शामें और भी जल्दी ढलती नजर आ रही हैं.

2 नवंबर से मौसम में सुधार की संभावना

मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है. विशेषज्ञों के अनुसार, 2 नवंबर से पूर्वांचल का मौसम साफ होने लगेगा. आसमान से घने बादल धीरे-धीरे छंटेंगे और धूप खिलने की संभावना है. इसके बाद बारिश की कोई संभावना नहीं है.

हालांकि विभाग ने यह भी बताया है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से वाराणसी में ठंड का असर और बढ़ेगा. सुबह और शाम के समय हल्की सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम पूरी तरह शीत ऋतु में प्रवेश कर जाएगा. लोगों से अपील की गई है कि फिलहाल ठंडी हवाओं से बचाव के लिए हल्के गरम कपड़े पहनें और सुबह-शाम के समय बाहर निकलते समय सतर्क रहें.

'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते', दुलारचंदर मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का पहला रिएक्शन