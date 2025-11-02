बिहार के मोकामा में जन सुराज पार्टी के कार्यकता दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. अब दुलारचंदर मर्डर केस में जदयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के आने से पूर्व गिरफ्तारी का कोरम पूरा किया गया है.

JDU नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा- "बहुत देर कर दी हुजर आते आते...हत्या के बाद चार दिन तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रैलियां करते रहे उन्हें होश ही नहीं रहा कि उनके MLA ने हत्या कराई है. आज मोदी जी को बिहार में रैली करनी है सोशल मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है बाध्य होकर PM के आने से पूर्व गिरफ्तारी का कोरम पूरा किया गया है."

मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को उनके दो सहयोगियों, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ बेदना गाँव से चुनाव आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, अधिकारियों ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया.

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा

जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या पर पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दौरान सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे.

प्रशासन और पुलिस गहन जांच कर रही है

वहीं पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि प्रशासन और पुलिस गहन जाँच कर रहे हैं. कानून तोड़ने वालों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से ज़्यादा सीएपीएफ द्वारा तैनात जाँच केंद्र स्थापित किए गए हैं. एसएसपी ने सबूतों और बयानों का हवाला देते हुए घटना से जुड़े एक हत्या के मामले की पुष्टि की. तीन गिरफ्तारियाँ की गई हैं और छापेमारी जारी है. सीआईडी ​​की एक टीम जांच कर रही है, उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम में घाव के निशान मिले हैं, हालांकि कोई गोली नहीं मिली है.