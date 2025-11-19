वाराणसी दालमंडी में चौड़ीकरण का विरोध जारी, व्यापारियों और महिलाओं ने धरना देकर जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सबसे चर्चित थोक मार्केट दालमंडी में चौड़ीकरण अभियान लगातार सुर्खियों में है. विभाग की तरफ से यहां ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है. प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों से लगातार बातचीत करके उन्हें मुआवजा प्रदान करने और अन्य आवश्यक कार्यवाही को पूरा किया जा रहा है. लेकिन अब धीरे-धीरे दालमंडी में स्थानीय व्यापारियों और उनके परिवार की नाराजगी-विरोध खुलकर सामने आने लगी है.

स्थानीय लोगों का सब्र जबाब दे जा रहा है, उनके मुताबिक चौड़ीकरण के नाम पर बसे-बसाए लोगों को उजाड़ा जा रहा है. आरोप लगाया कि प्रशासन विकास के नाम पर नागरिकों को उजाड़ रहा है. जबकि वे वैध तरीके से रह रहे थे.

ध्वस्तीकरण के खिलाफ महिलाओं का धरना प्रदर्शन

मंगलवार के दिन VDA के कर्मचारी दालमंडी के चौड़ीकरण अभियान के निर्धारित क्षेत्र में आने वाली दुकानों और मकान के मालिकों के पास कार्रवाई को लेकर पहुंचे थे. इस दौरान व्यापारियों और महिलाओं ने विरोध किया. इसी बीच स्थानीय लोगों की कर्मचारियों के साथ तीखी नोंक झोंक भी हुई. वहीं दालमंडी में ही कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी धरने पर बैठ गईं.

उन्होंने इस चौड़ीकरण अभियान का विरोध जताया. विरोध कर रही महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद रहे. धरना दे रही महिला के साथ एक बच्ची के रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

दालमंडी में जारी है चौड़ीकरण अभियान

वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण अभियान लगातार जारी है. VDA और पीडब्ल्यूडी की तरफ से करीब आधा दर्जन मकान पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा चुका है. वाराणसी के दालमंडी में गलियों को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाने की योजना बनाई गई है.

इससे पहले भी स्थानीय व्यापारी और लोग चौड़ीकरण को लेकर नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ओलंपिक में पदक दिलाने वाले हॉकी खिलाड़ी का घर भी कार्रवाई की जद में आ चुका है. लेकिन प्रशासन का बुल्डोजर नहीं रुक रहा.