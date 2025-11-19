हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट जाना अब होगा और आसान, 31 करोड़ की लागत से बन रही यह रोड

नोएडा वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट जाना अब होगा और आसान, 31 करोड़ की लागत से बन रही यह रोड

Noida News: यह मार्ग सिकंदराबाद में नेशनल हाईवे-91 से जुड़ता है, वहीं दूसरी ओर खेरली से सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना और आसान हो जाएगा. मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर 10.5 मीटर किया जाएगा.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 19 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले शहर में ट्रैफिक सिस्टम को सुगम बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सिरसा गोलचक्कर से खेरली तिराहा तक की सड़क को चौड़ा करने का निर्णय लिया है. 31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क न केवल स्थानीय आवागमन को बेहतर बनाएगी, बल्कि सिकंदराबाद, बुलंदशहर और दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी.

इस सड़क के दोनों छोर रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं. एक ओर यह मार्ग सिकंदराबाद में नेशनल हाईवे-91 से जुड़ता है, वहीं दूसरी ओर खेरली से सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना और आसान हो जाएगा. मौजूदा समय में इस मार्ग की चौड़ाई 7.5 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 10.5 मीटर किया जाएगा. प्राधिकरण द्वारा जल्द ही सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि नए साल से निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा.

क्यों ज़रूरी है चौड़ीकरण?

यह मार्ग पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव झेल रहा है. बुलंदशहर से परीचौक होकर दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का बड़ा हिस्सा इसी सड़क से गुजरता है. कासना क्षेत्र में स्थित कंपनियों की अधिक संख्या और लगातार बढ़ती औद्योगिक गतिविधियां अक्सर जाम की स्थिति पैदा कर देती हैं. इन समस्याओं को देखते हुए सड़क का चौड़ीकरण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि सीआरआरआई ने सड़क गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट सौंप दी है. चौड़ीकरण के बाद जेवर एयरपोर्ट की ओर आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही काफी सहज हो जाएगी. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

चार लेन सड़क और डिवाइडर की योजना

योजना के अनुसार, मौजूदा दो लेन वाली सड़क को चार लेन तक विस्तारित किया जाएगा. व्यस्त इलाकों में डिवाइडर भी बनाया जाएगा, जिससे सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 1.5 मीटर और बढ़ जाएगी. चौड़ी सड़क न केवल ट्रैफिक दबाव कम करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी.

130 मीटर रोड और हाईवे से जुड़ाव

यह सड़क 130 मीटर रोड से जुड़ी है और सूरजपुर, परीचौक व कासना होते हुए खेरली तिराहा तक जाती है. यहां से सिकंदराबाद और आगे नेशनल हाईवे-91 के माध्यम से लखनऊ दिशा में भी वाहन आसानी से जा सकते हैं.

एयरपोर्ट चालू होने के बाद बढ़ेगा ट्रैफिक

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इस मार्ग पर ट्रैफिक और तेज़ी से बढ़ेगा. इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने समय रहते सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की है, ताकि भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 06:50 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS Road Widening
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
इंडिया
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
हत्या से लेकर अपहरण तक अब तक कई अपराध कर चुका है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, देखें गुनाहों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं दिल हारे वीर
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
RRB JE भर्ती 2025 में बड़ी अपडेट, बढ़ी वैकेंसी और आखिरी तारीख; ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget