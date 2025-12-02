कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामले में पुलिस प्रशासन ड्रग्स विभाग और SIT की जांच लगातार जारी है. जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है इससे जुड़े हुए अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं. इस मामले में दो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है शुभम जायसवाल और उसका सहयोगी अमित सिंह टाटा.

यूपी एसटीएफ ने एक आरोपी अमित सिंह टाटा को लखनऊ से गिरफ़्तार कर लिया है जबकि दूसरे आरोपी शुभम जायसवाल की लगातार तलाश की जा रही है. इस बीच ये मामला और बढ़ता जा रहा है. सोमवार को एक परिवार पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा जहां उन्होंने शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर अपने बेटे राजा आनंद ज्योति की हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई.

वकील के परिवार ने लगाई न्याय की गुहार

सोमवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर उस समय हलचल बढ़ गई, जब एक अधिवक्ता का परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंच गया. इस परिवार का कहना है कि उनके बेटे राजा आनंद ज्योति सिंह जो वाराणसी कचहरी में बतौर अधिवक्ता कार्य कर रहे थे उनको बीते वर्ष 29 नवंबर 2024 को जहर देकर मार दिया गया.

पीड़ित परिवार इस मामले को लेकर पहले यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है. डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और आगे कि विधिक कार्रवाई होगी.

पुलिस ने दिया जांच का भरोसा

करीब एक वर्ष पहले भी इनके द्वारा यह आरोप लगाया गया था और सबसे बड़ी बात की इन्होंने अपने बेटे के साथ हुई इस घटना के लिए कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में चर्चित शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर आरोप लगाया है. पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है. कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

