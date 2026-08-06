उत्तराखंड में भारी बारिश रेड अलर्ट, देहरादून के सभी स्कूलों की छुट्टी

उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), देहरादून और नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल की ताजा चेतावनी के बाद राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश के दौर की संभावना जताई गई है. इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

सबसे बड़ा असर देहरादून में देखने को मिला है, जहां जिलाधिकारी आशीष चौहान ने एहतियात के तौर पर 6 अगस्त 2026 (गुरुवार) को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है. आदेश में मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को इसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

भूस्खलन के चलते 85 सड़कें बंद, 13 पीडब्ल्यूडी मार्ग शामिल

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए संवेदनशील हैं. कई जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बना हुआ है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 85 सड़कें बंद हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, 13 पीडब्ल्यूडी मार्ग और 71 ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. संबंधित विभागों को इन्हें जल्द खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल समेत पर्वतीय जिलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है. कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा है, जबकि संवेदनशील इलाकों में जेसीबी, एक्सकेवेटर और अन्य मशीनें पहले से तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.

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बच्चों की सुरक्षा के चलते स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी

देहरादून प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा मौसम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करें. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है.

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने, संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील भी की है.

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