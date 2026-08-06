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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रतापगढ़ में भारी बारिश से ढहा 100 साल पुराना मकान, 6 लोगों की मौत

प्रतापगढ़ में भारी बारिश से ढहा 100 साल पुराना मकान, 6 लोगों की मौत

Pratapgarh News: यूपी के प्रतापगढ़ में बुधवार रात सौ साल पुराना जर्जर ढह गया. इस हादसे में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. सीएम योगी ने इस हादसे का संज्ञान लिया हैय

Written By : मनोज तिवारी, नितीश कुमार पाण्डेय |  Edited By: आरती सुमन |  Updated at : 06 Aug 2026 08:38 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हो गया, जहां नगर कोतवाली महुली में एक जर्जर मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिससे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. ये मकान क़रीब सौ साल पुराना बताया जा रहा है. 

खबर के मुताबिक प्रतापगढ़ के महुली नहर के पास प्रमोद श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे. यहां बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. बताया जा रहा है कि बुधवार की रात भी ये पूरा परिवार एक कमरे में एसी लगा होने की वजह से एकसाथ सो रहा था. तभी आधी रात को अचानक ये मकान भरभराकर गिर पड़ा. जिससे परिवार के सभी सात लोग मलबे में दब गए. 

परिवार के छह सदस्यों की मौत

मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग भारी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. लोगों ने तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू किया. इस हादसे में प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटा-बहू और दो बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई. जबकि एक 28 वर्षीय बेटा अमन किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहा. उसने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी, फायर ब्रिगेड की टीम समेत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य मे जुट गए. मलबा हटाने के बाद सभी को मेडिकल कालेज ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सीओ सिटी आशुतोष मिश्र ने कहा कि ये करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान था. जिसमें एक कमरे में ऐसी लगा था जिसके चलते पूरा परिवार उसी कमरे सो रहा था. रात दो बजे अचानक छत गिर गई और ये हादसा हुआ. 

सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और घायलों का समुचित उपचार करवाने, मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिए हैं. 

रिपोर्ट- मनोज त्रिपाठी के साथ नितीश पांडेय

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About the author मनोज तिवारी

मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी  के उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं. वे बिहार राज्य से आते हैं और जाने-मानें फिल्म एक्टर हैं. उन्होंने साल 2009 में समाजवादी पार्टी के जरिए राजनीति में कदम रखा. हालांकि, उ्स वक्त वे सफल नहीं हो पाए. साल 2014 के चुनाव से कुछ पहले वे भारतीय जनता पार्टी में आए थे. इसके बाद वे उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए. मनोज तिवारी उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे जब पार्टी ने सा ल 2017 में नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था. मनोज तिवारी की पढ़ाई वाराणसी से हुई हैं.  
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Published at : 06 Aug 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Pratapgarh News
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