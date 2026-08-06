सावन के बाद वाराणसी आ सकते हैं PM मोदी, काशी में होगा यह बड़ा काम

वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावन माह के बाद सितंबर महीने में काशी दौरे पर आ सकते हैं. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है लेकिन, जिला प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है. वाराणसी में एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे.

अगस्त महीने में सावन माह के दौरान काशी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे ऐसे में प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर आ सकते हैं. हालांकि अभी उनके आगमन को लेकर तारीख तय नहीं की गई है लेकिन पार्टी के पदाधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से उनके कार्यक्रम संबंधित रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर फाइनल मोहर लगने वाला है.

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काशी को करोड़ों रुपये की सौगात देंगे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी के सितंबर माह के प्रस्तावित दौरे को लेकर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में के विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही काशी को करोड़ों रुपये की सौगात देंगे. हालांकि, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है.

इससे पहले अप्रैल में काशी दौरे पर आए थे पीएम मोदी

आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दो दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया था. आने वाले सितंबर माह में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर आ सकते हैं. बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से संबंधित कार्यक्रम की तारीख सामने आ सकती है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी यह वाराणसी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

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