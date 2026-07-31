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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में नौका संचालन पर रोक, इस वजह से प्रशासन ने लिया फैसला

वाराणसी में नौका संचालन पर रोक, इस वजह से प्रशासन ने लिया फैसला

Varanasi News In Hindi : वाराणसी में बीते दो दिनों से मौसम पूरी तरह से बदला हुआ हैं. जनपद में तेज हवाएं चल रही है, ऐसे में गंगा नदी में नौका संचालन करना भी मुश्किल हो गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 31 Jul 2026 07:41 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों मौसम का मिज़ाज पूरी तरह से बदला हुआ. पिछले 48 घंटों से जनपद में रुक-रुक कर बारिश हो रही है तो वहीं तेज हवाओं के चलने का दौर भी जारी है. जिसकी वजह से जहां मौसम सुहाना हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ़ गंगा में नौका संचालन में दिक्कतें हो रही है. जिसे देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.  

जनपद में खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से वाराणसी प्रशासन ने श्रद्धालु और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी में नौका संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई है.  

वाराणसी में चल रही तेज हवाएं 

वाराणसी में बीते दो दिनों से बारिश के अलावा तेज हवाओं के चलने का भी दौर जारी है. जिसकी वजह से गंगा जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. वहीं खासतौर पर तेज हवाओं की वजह से इसका प्रभाव में देखा जा रहा है. गंगा में तेज लहरें उठ रही है. ऐसे में नाव चलाना बेहद ख़तरनाक हो सकता है.

ख़राब मौसम के चलते यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेश तक गंगा नदी में नौका संचालन पर रोक रहेगी. स्थिति सामान्य होते ही पुनः नौका संचालन को शुरू कर दिया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में गंगा के जलस्तर में वृद्धि भी जारी है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ जल पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. 

दो दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

आईएमडी रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना है. जनपद में आज भी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, वहीं तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है. स्वाभाविक है कि जब तक तेज हवाओं के चलने का दौर जारी रहेगा तब तक नौका संचालन का आनंद यात्रियों को नहीं मिल सकेगा. 

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Published at : 31 Jul 2026 07:41 AM (IST)
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