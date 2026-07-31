यूपी में धीमी हुई मानसून की रफ्तार, आज 26 जिलों में होगी बारिश

उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गई हैं. जिसकी वजह से बारिश कम हो रही हैं और उमस बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश पर स्थित अवदाब दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है जिसकी वजह से यूपी में कम बारिश हो रही हैं. हालांकि अगले दो-तीन दिन में इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 31 जुलाई को मिलाजुला मौसम रहेगा. इस दौरान पश्चिमी और पूर्वांचल संभाग के 23 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान हैं. जबकि 3 जिलों में आज अनेक जगहों पर बारिश हो सकती हैं. प्रदेश के बाकी जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा. कहीं ज्यादा बरसात होने का अनुमान नहीं है. हालांकि कुछ जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में कल 1 अगस्त को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है. लेकिन, रविवार 2 अगस्त से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान पश्चिमी संभाग में कुछ जगहों पर और पूर्वांचल के ज़्यादातर जिलों में बारिश होगी. 3 अगस्त से एक बार फिर मानसून अपनी रफ़्तार पकड़ेगा और संभाग के लगभग सभी स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. 5 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा.

नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल

राजधानी लखनऊ में आज सुबह से घने बादल दिख रहे हैं. दोपहर के बाद कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं लेकिन कहीं ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. वहीं नोएडा, गाजियाबाद में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है. वाराणसी में कल से कही रह-रहकर बूंदाबांदी हो रही हैं. आज भी यहां बारिश का दौर जारी रहेगा.

इन जिलों में बारिश के आसार

यूपी में आज मीरजापुर, सोनभद्र और ललितपुर में ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने का अनुमान हैं. जबकि प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, चित्रकूट, बांदा, महोबा और झांसी में कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान हैं जबकि आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर और गाजीपुर में एक या दो जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं.

इन जिलों में 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से आज तेज हवाएं चलने का अनुमान हैं. हालांकि कहीं कोई खा्स चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के सभी 80 जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. ऐसे में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती हैं.

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