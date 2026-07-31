आगरा: अंतिम संस्कार के बीच मौत 17 घंटे बाद जिंदा हुई वृद्ध महिला

आगरा के श्रीनगर कॉलोनी में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बरेली के एक निजी अस्पताल में 65 वर्षीय शीला देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. परिवार उन्हें एम्बुलेंस से आगरा लेकर पहुंचा, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थीं. घर पर रिश्तेदार और परिचित अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हो चुके थे तथा अंतिम संस्कार का सामान भी मंगवा लिया गया था. परिवार गहरे शोक में था.

सभी अंतिम विदाई की तैयारी में जुटे थे. अचानक मौत के 17 घंटे बाद ही महिला जीवित हो गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन परिजनों में खुशी की लहर है.

अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर आजाद का साथ, नगीना MP ने मिलाए सपा के सुर में सुर

<a title="Hindi News" href="https://www.abplive.com/" data-type="interlinkingkeywords">Hindi News</a> | 30 July News" src="https://www.youtube.com/embed/9mLijNbDFmo" width="951" height="535" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

क्या है मामला?

दरअसल, बुधवार रात करीब आठ बजे जब एम्बुलेंस से शीला देवी को उतारा जा रहा था, तभी अचानक उनके शरीर में हलचल होने लगी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने अपने भाई का हाथ भी पकड़ लिया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद परिजन और आसपास के लोग हैरान रह गए. कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बिना समय गंवाए परिवार उन्हें तुरंत आगरा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. फिलहाल उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मौत के 17 घंटे बाद जीवित हुई महिला

बताया गया है कि शीला देवी लंबे समय से बीमार थीं और उनका इलाज बरेली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के लगभग 17 घंटे बाद उनके जीवित होने की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई. बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचने लगे और इस घटना की चर्चा होने लगी. कई लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं बताया. शीला देवी के परिवार में उनके दो बेटे हैं. एक आगरा में परचून की दुकान चलाते हैं, जबकि दूसरे बदायूं के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं. अब सभी की निगाहें उनके स्वास्थ्य में सुधार पर टिकी हुई हैं.

पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं