'नमाजियों पर सख्ती, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा', AIMIM ने उठाया सवाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर एआईएमआईएम (AIMIM) ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा किए जा रहे विशेष इंतजामों और सरकारी फैसलों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों द्वारा सड़कों पर ईद की नमाज के दौरान कुछ मिनटों के लिए भी सख्ती बरती जाती है, वही अधिकारी अब कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्ट कर रहे हैं और विशेष व्यवस्थाएं कर रहे हैं.

'कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग नशे की हालत में चलते हैं'- शादाब चौहान

शादाब चौहान ने दावा किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग नशे की हालत में चलते हैं. ऐसे मामलों में सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती और क्या कानून केवल मुस्लिम समुदाय पर ही सख्ती से लागू होता है? उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए.

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यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद रखने पर भी जताई आपत्ति

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देशों पर भी आपत्ति जताई. इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुस्लिमों के खिलाफ सख्ती दिखाने वाली पुलिस कांवड़ियों के स्वागत में पुष्पवर्षा करने और उनके पैर दबाने जैसी गतिविधियां क्यों करती है?

शादाब चौहान ने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए इस तरह के विशेष इंतजाम और व्यापक स्तर पर रूट डायवर्जन करना उचित नहीं है तथा सरकार को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार अपनाना चाहिए. वहीं कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन अलर्ट मोड़ पर है. पुलिस प्रशासन ने यह साफ भी कर दिया है कि इस पावन अवसर पर किसी भी तरह कि अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

बीजेपी और सपा ने भी किया बयान पर पटलवार

इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि यूपी सरकार जिस तरह कांवड़ यात्रियों के लिए रोड डयवर्ट करती है और सुविधाएं देती हैं. वहीं नमजियों को तंग किया जाता है, जिस पर कई सवाल उठते हैं. इन बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग बाबर और औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं तथा ऐसे बयान देकर ये लोग समाज को बाटने चाहते हैं और वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रहे हैं.

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