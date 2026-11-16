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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह

'मेरे खिलाफ केस हो तो इस्तीफा ले लें', अखिलेश के माफिया वाले बयान पर भड़के MLC विनीत सिंह

भारतीय जनता पार्टी एमएलसी विनीत सिंह को माफिया बताए जाने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर विवाद बढ़ गया है. अब बीजेपी एमएलसी विनीत सिंह ने खुद इस पर बड़ा बयान दिया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Nov 2026 07:38 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी एमएलसी विनीत सिंह को माफिया बताए जाने संबंधित बयान पर विवाद बढ़ गया है. अखिलेश यादव के यादव के दावे पर बीजेपी एमएलसी विनीत सिंह आपत्ति जताई है. विनीत सिंह ने कहा है कि, "अगर मेरे ऊपर कहीं भी धारा 107/16, 151, धरना-प्रदर्शन या आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मुकदमा दर्ज हो, तो आप राजनीति से मेरा इस्तीफा ले लीजिए."

उन्होंने कहा कि, "मेरे ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर भी वह उस लिस्ट में वह मेरा नाम ले रहे हैं. जिन लोगों ने साजिश के तहत यह लिस्ट उन तक पहुंचाई है, उन्होंने नादानी और अज्ञानता में ऐसा किया है. वह (अखिलेश यादव) प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्हें किसी का नाम लेने से पहले पूरी तहकीकात करनी चाहिए."

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'कम से कम इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई झूठा न ठहराए'

बीजेपी एमएलची विनीत सिंह ने यह भी कहा, "उनके (अखिलेश यादव) मुंह से जो नाम निकलेगा, उसे पूरा प्रदेश जानेगा. कम से कम इतनी सावधानी तो बरतनी चाहिए कि उन्हें झूठा न ठहराया जाए. इस तरह की जानकारी उनके सामने रखी जानी चाहिए. हम अपनी सफाई में यही कहेंगे कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है."

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

गौरतलब है कि अंग्रेजी अखाबर हिन्दुस्तान के एक कार्यक्रम एचटी समिट में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा था, "दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी यूपी नंबर 1 है. टॉप माफिया के नाम कोई पढ़ता ही नहीं. कोर्ट ने इन बाहुबलियों की अपराधियों की रिपोर्ट मांगी. रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय, सुजीत सिंह... ये लिस्ट हाईकोर्ट मांग रहा है. इस पर कोई नहीं बोलता है."

अखिलेश यादव ने कहा था- "यूपी पुलिस कहती है कि वह अपराध पर करारा प्रहार कर रही है लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? 81 बार अदालत ने यूपी सरकार के लोगों से कहा कि क्या कर रहे हैं यूपी में?"

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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