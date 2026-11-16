'अयोध्या हमारी हुई अब मथुरा की बारी, अखिलेश भी साथ आएं', बोले केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी चरम पर है. इस बीच यूपी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चैलेंज दे दिया है. अखिलेश यादव को लेकर केशव मौर्य ने कहा कि अयोध्या हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है. वो जरूर आएं. वो भगवान श्रीकृष्ण की भूमि पर आएं. कारसेवा में हिस्सा, मैं भी साथ रहूंगा.

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. गुंडागर्दी , अपराध और माफियाओं का बोलबाला जो 17 से पहले होता था उसमें अब बहुत परिवर्तन हुआ है. 2017 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है.

मुंगेरी लाल के हसीन सपने चूर-चूर हो जाएंगे- केशव मौर्य

केशव मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के मुंगेरी लाल के हसीन सपने चूर चूर हो जाएंगे. 60 फीसदी वोट हमारा है, 40 फीसदी वोट में बंटवारा है. उस 40 फीसदी में भी हमारा हिस्सा है. बीजेपी ही प्रदेश को उत्तम बनाने का काम कर रही है.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि लीलाधर भगवान कृष्ण की धरती पर दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि से जो यूपी से जुड़े 54 लोगों की टीम की योजना बैठक शुरू हुई है. कल तक चलेगी. कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलेगा. 2027 में तीसरी बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी.

डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया- केशव मौर्य

केशव मौर्य ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है. विकसित भारत का विकसित यूपी बीजेपी ही बनाएगी. उन्होंने कहा, "बीजेपी ही भरोसा, बीजेपी ही विश्वास." केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

सोशल मीडिया पर भी साधा निशाना

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, "अखिलेश यादव के सामने ही पार्टी के दलित सम्मेलन में दलितों को ‘मूर्ख’ कहना ‘महापाप’ है. इससे बड़ा कोई राजनीतिक अपराध नहीं हो सकता. लेकिन सपा के लिए यह कोई नई बात नहीं है."

उन्होंने कहा, "सपा का एक-एक नेता दलितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और अन्नदाता किसानों का दुश्मन है. सपा शासनकाल में दलितों को दुतकारने और उनके उत्पीड़न का लंबा और काला इतिहास रहा है. दरअसल, यह ‘ओछी मानसिकता’ उनके नकली समाजवाद की पोल खोलती है."

डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "यह वही सपा है, जिसने अपने शासनकाल में दलित एवं बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे जिलों के नाम बदलने का ‘पाप’ किया था. जिन्होंने सत्ता में रहते हुए महापुरुषों के नाम मिटाए, वे आज उनके सम्मान के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं. यह समाजवाद नहीं, बल्कि विशुद्ध ‘राजनीतिक पाखंड’ है."

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