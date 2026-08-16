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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश का BJP पर निशाना, कहा- एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गड्ढे

अखिलेश का BJP पर निशाना, कहा- एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गड्ढे

UP News: अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शहरों में जगह-जगह कूड़ा पड़ा है, नाले भरे हुए हैं और स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही हैं. एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गड्ढे दिखाई देते हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 16 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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लखनऊ में वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शहरों में जगह-जगह कूड़ा पड़ा है, नाले भरे हुए हैं और स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही हैं. एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गड्ढे दिखाई देते हैं.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया ने संविधान और समाजवाद का रास्ता दिखाया. आज भी समाज को एकजुट कर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है. अंग्रेजों के समय अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा था और आज भी सरकारों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है.

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भाजपाईयों से सावधान रहने की जरूरत- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि उस समय अंग्रेज से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े, आज की सरकार से भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाना है. भाजपाईयों से सावधान रहने की जरुरत है. अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पूरे लखनऊ में कूड़ा भरा हुआ है.

अखिलेश यादव ने का कि ऐसे ही लखनऊ स्मार्ट सिटी बन रहा है. अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे,  गोरखपुर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कितनी शर्म की बात है. अखिलेश ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की हालत पर भी चिंता जताई है.

वीरांगना अवंतीबाई लोधी को किया याद

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "आज हम सभी लोग मिलकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी को याद कर रहे हैं. उनकी बहादुरी, उनके साहस को, उनके बलिदान व योगदान को हम सभी नमन कर रहे हैं. आजादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की भूमिका वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी निभाई है. आजादी की लड़ाई से जुड़े तमाम ऐसे लोग जो इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं, उन सभी को हम नमन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं."

अखिलेश यादव ने कहा कि, "आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी बात थी कि हमारे पास हमारे अधिकार नहीं है. उसी लड़ाई को लड़ने का काम अवंतीबाई लोधी ने किया था. आज भी हम लोगों को उसी रास्ते पर चलकर अपने हक और अधिकारों की मांग करनी पड़ेगी. आज हमें सरकारों से उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है..."

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के पास कोई दूसरा काम नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करती तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचती. अखिलेश ने कहा कि संविधान रहेगा तो स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतंत्र मजबूत रहेगा. 

परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला

उन्होंने परिसीमन को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. कहा कि देश की सुरक्षा, विदेश नीति, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बीजेपी पर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सवाल उठाए जाने पर बीजेपी दूसरी दिशा में चली जाती है. वहीं वीरांगना अवंती बाई लोधी को नमन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके सम्मान और उनके समाज के सम्मान के लिए लगातार काम करती रहेगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 16 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS Avantibai
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