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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमें जानकारी नहीं है...', वंदे मातरम् विवाद पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद

'हमें जानकारी नहीं है...', वंदे मातरम् विवाद पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने साफ किया है कि, जहां बात राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात है, वह पूरे देशवासी करते हैं.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Aug 2026 01:58 PM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर जहां एक तरफ पूरा देश राष्ट्र भक्ति के रंग में रंगा नजर आया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पर 'वंदे मातरम्' का अपमान करने का आरोप लगाया है. भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, अब समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर बयान दिया है.

सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि, राष्ट्रगीत राष्ट्र का सम्मान है, सभी देशवासी राष्ट्र गीत और तिरंगा झंडा (राष्ट्रीय ध्वज) का सम्मान करते हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि, अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हमें उनके बार में कुछ नहीं कहना है. सांसद अवधेश प्रसाद ने साफ किया है कि, जहां बात राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात है, वह पूरे देशवासी करते हैं.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी डकैती है- अवधेश प्रसाद

वहीं, राम मंदिर में पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव पर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि, आज चर्चा है चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की और यह चोरी नहीं डकैती है. सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने सदन में सरकार से जवाब मांगा है.

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जवाब देने से घबराते हैं सत्ता पक्ष के लोग'

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पर जवाब देने से कतराते रहे हैं. सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि, यह वाजिब मुद्दा है और इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पीओके को लेकर दिए गए बयान पर अवधेश प्रसाद ने जानकारी न होने की बात कही है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram UP NEWS Awadhesh Prasad SONIA GANDHI
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