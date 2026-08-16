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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत! 25 अगस्त तक शुरू होगा नोएडा स्काईवॉक

मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत! 25 अगस्त तक शुरू होगा नोएडा स्काईवॉक

Delhi-Ncr Metro News: नोएडा सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला स्काईवॉक अब 25 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है. अधूरे काम के कारण 16 अगस्त की शुरुआत टाल दी गई.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 01:46 PM (IST)
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नोएडा के मेट्रो यात्रियों के लिए जल्द ही बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है. सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित स्काईवॉक अब 25 अगस्त तक आम लोगों के लिए खोले जाने की उम्मीद है. पहले इसे 16 अगस्त से शुरू करने की योजना थी, लेकिन निर्माण से जुड़े कुछ काम अधूरे रहने के कारण शुरुआत टाल दी गई.

सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के बीच तैयार किए गए स्काईवॉक को लेकर यात्रियों में लंबे समय से इंतजार था. हालांकि, तय योजना के अनुसार इसे 16 अगस्त से जनता के लिए खोलना था, लेकिन मौके की स्थिति और अधूरे कामों को देखते हुए इसे फिलहाल नहीं खोला गया. मीडिया ट्रायल भी रविवार को नहीं हो सका। स्काईवॉक के अंदर अभी मजदूरों द्वारा कुछ अंतिम कार्य पूरे किए जा रहे हैं.

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अधिकारी बोले- जल्द पूरा होगा काम, उद्घाटन नहीं सीधे मिलेगी सुविधा

नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि स्काईवॉक का काम अगले 4-5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम के जरिए शुरू करने की योजना नहीं है, बल्कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सीधे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. अधिकारी के मुताबिक, काम पूरा होते ही यात्रियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

दो मेट्रो लाइनों के बीच आसान होगी कनेक्टिविटी

यह स्काईवॉक एक्वा लाइन के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन और ब्लू लाइन के सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन को जोड़ेगा. अभी यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ती हैं. स्काईवॉक शुरू होने के बाद यात्री सीधे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आरामदायक तरीके से पहुंच सकेंगे. खासकर रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

सेक्टर-51 की ओर लगा है ताला, अंतिम चरण में काम

फिलहाल स्काईवॉक के सेक्टर-51 की तरफ वाले हिस्से पर ताला लगा हुआ है और अंदर निर्माण कार्य जारी है. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी काम पूरे किए जा रहे हैं. स्काईवॉक शुरू होने के बाद नोएडा मेट्रो नेटवर्क में इंटरचेंज की सुविधा और बेहतर हो जाएगी. इससे एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के बीच यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगी.

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Published at : 16 Aug 2026 01:46 PM (IST)
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