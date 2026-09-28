उत्तरकाशी में बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स का रेस्क्यू, 8 हेलीकॉप्टर लगाए

उत्तराखंड में उत्तरकाशी के कालिंदी ट्रैक पर भारी बर्फबारी में फंसे ट्रेकर्स को निकालने का अभियान सुबह से लगातार चल रहा है. इसमें 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं. अब तक ओडन कॉल से 29 ट्रेकर्स को सुरक्षित निकाला जा चुका है .

आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने रेस्क्यू की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि खराब मौसम और भारी बर्फबारी में ट्रेकर्स के फंसे होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया था. हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. आपदा सचिव के अनुसार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपसी तालमेल से रेस्क्यू कर रही हैं, हालात की मांग हुई तो वायुसेना से भी मदद ली जाएगी फिलहाल पूरे अभियान की निगरानी प्रशासन के स्तर पर की जा रही है.

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पहले से थी चेतावनी

जानकारी के मुताबिक, ट्रेकर्स ने 23 सितंबर को ट्रैक के लिए आगे बढ़ना शुरू किया था. राज्य में मौसम को लेकर अलर्ट 26 सितंबर को जारी हुआ. यानी ट्रेकर्स अलर्ट से तीन दिन पहले ही ऊंचाई की ओर निकल चुके थे. इसके बाद शनिवार दोपहर ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई और रास्ते बंद हो गए. इससे पहले गोमुख - तपोवन ट्रेक पर फंसे 121 ट्रेकर्स को वन विभाग की टीम सुरक्षित गंगोत्री धाम पहुंचा चुकी है.

8 हेलीकॉप्टर तैनात

आपदा सचिव विनोद कुमार ने बताया कि सुबह से ही 8 हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है. ये ट्रेकर्स 23 सितंबर को आगे बढे थे, लेकिन 26 सितंबर को मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था. फ़िलहाल जल्द से जल्द सभी फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा. टीमें लगीं हुईं हैं.

सभी को सुरक्षित बेस कैम्प में लाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर भी तैयार हैं. किसी भी ट्रेकर्स को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी.

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