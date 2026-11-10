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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरिंकू सिंह-प्रिया सरोज की 4 दिसंबर को शादी, कार्ड भेजने का सिलसिला शुरू

रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की 4 दिसंबर को शादी, कार्ड भेजने का सिलसिला शुरू

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज 4 दिंसबर को फेरे लेंगे, इसके लिए राजधानी लखनऊ में इंतजाम किया जा रहा है. शादी के कार्ड छपकर तैयार हो चुके हैं.

Written By : निखिल साहू, खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 10 Nov 2026 07:19 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज की शादी की होनी है. चार दिसंबर को दोनों लखनऊ के एक निजी होटल में सात फेरे लेंगे. इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं. शादी का कार्ड छपने के बाद अलीगढ़ में रिश्तेदारों और खास मेहमानों को निमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है. 

रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा के साथ बैठकर शादी का कार्ड पसंद किया था. कार्ड की छपाई से लेकर मेहमानों तक निमंत्रण पहुंचाने की जिम्मेदारी में भी वह परिवार के साथ जुटे रहे. दीपावली पर रिंकू अपने अलीगढ़ स्थित घर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ त्योहार मनाने के साथ शादी की तैयारियों को भी देखा. शादी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज भारतीय क्रिकेटर के शामिल होने की संभावना है.

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अलीगढ़ से 100 खास मेहमानों को न्योता

शादी में अलीगढ़ से करीब 100 खास मेहमानों को आमंत्रित किए जाने की तैयारी है. इनमें राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिचित शामिल हैं. रिंकू सिंह अपनी मां और भाई के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें शादी का निमंत्रण देना चाहते हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है. 14 या 15 नवंबर के आसपास मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है. 

क्रिकेट के कारण टली थी शादी

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई आठ जून 2025 को लखनऊ के सेंट्रम होटल में हुई थी. इसके बाद दिसंबर 2025 में शादी की चर्चा थी, लेकिन क्रिकेट कार्यक्रमों के चलते तारीख आगे बढ़ गई. फरवरी 2026 में शादी की संभावना थी, लेकिन 27 फरवरी को रिंकू के पिता खानचंद का निधन हो गया. इसके बाद शादी टाल दी गई थी.

दोनों परिवारों की ओर से शादी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. राजनीतिक जगत के साथ ही क्रिकेट से जुड़े कई बड़े नाम भी रिंकू सिंह की शादी में शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 10 Nov 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RINKU SINGH Priya Saroj
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