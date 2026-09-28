अखिलेश यादव का ऐलान, कहा- 'हमारी सरकार बनने पर OPS लागू होगा'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनने जा रही है और हम अपनी पुराने घोषणा के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे. सपा चीफ ने कहा कि लगातार शिक्षकों के लिए काम किया है और इस बार भी घोषणा में शामिल किया जाएगा. हमारे नेता लाल बिहारी यादव ने प्रमुखता से मुद्दों को उठाया जनता के बीच और विधान परिषद् में.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर Old Pension scheme (OPS) लागू की जाएगी, हमारी समाजवादी सरकार बनने जा रही है इस बार. हमने जब घोषणा की थी तो हमने उसी समय विचार किया था और वित्तीय मॉडल तय किया था जिसके अनुसार हम OPS लागू करेंगे और जब हम मैनिफेस्टो लाएंगे तब बताएंगे कि इस स्कीम को कैसे फायनेंस किया जाएगा. शिक्षकों और वित्त विहीन के लिए मानदेय का इंतजाम किया जाएगा.

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BJP पर AI के नकारात्मक इस्तेमाल का आरोप

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए हुए कहा कि एब रुढ़िवादी और नकारात्मक लोग हिं और AI का नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर खराब काम कोई कर रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "यह सरकार नफरत फैलाने और दूरियां बनाने के लिए काम करती रही है और मदरसों के साथ भेदभाव किया है." उन्होंने आश्वासन दिया कि समाजवादी सरकार में मदरसों की सभी व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और पेंडिंग तनख्वाह दी और मदरसे आधुनिक बनाए जाएंगे.

डिग्री कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम खत्म करेंगे

अखिलेश यादव ने कहा कि संस्कृत स्कूलों और संस्कृत शिक्षकों के लिए समजवादी सरकार में काम होगा और शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक के रूप में सम्मान होगा. बोले-हमारी सरकार में राजकीय विद्यालयों में काम होगा. उन्होंने कहा कि इन्होने डिग्री कॉलेज में सेमेस्टर शुरू किया था हमारी सरकार बनने पर पर सेमेस्टर सिस्टम खत्म किया जाएगा.

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सपा सरकार बनने पर अधिवक्ताओं के लिए भी काम होगा और अनुदेशक, आंगनबाड़ी के लिए भी काम होगा. बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भू-माफिया पार्टी है और ये जब किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देना होता है तो किसानों के साथ भेदभाव होगा. हमारी सरकार बानने पर सर्किल रेट से बढ़ाकर किसानों को दिया जाएगा.

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