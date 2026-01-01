उत्तराखंड में साल 2025 में पहाड़ से मैदान तक कुदरत का प्रकोप! हर्षिल, थराली आपदाओं से सहमे लोग

देवभूमि उत्तराखंड के लिए साल 2025 किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रहा. साल भर प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. कहीं बादल फटे, कहीं हिमस्खलन आया तो कहीं मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी. इन आपदाओं ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीनीं बल्कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला खड़ा किया.

साल की शुरुआत में ही 28 फरवरी को चमोली जिले के माणा कैंप के पास भारी हिमस्खलन हुआ. बर्फ के इस सैलाब में सीमा सड़क संगठन के 55 मजदूर दब गए, जिनमें से आठ लोगों की जान चली गई. इस हादसे ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए.

धराली में टूटा प्रकृति का कहर

इसके बाद अगस्त महीने में उत्तरकाशी जिले की धराली और हर्षिल घाटी में प्रकृति का कहर टूट पड़ा. पांच अगस्त को खीरगंगा और तेलगाड़ में आई आपदा में 60 से अधिक लोग और नौ जवान मलबे में दब गए. धराली बाजार पूरी तरह तबाह हो गया और 25 से 30 फीट तक मलबा जमने से पूरा इलाका जमींदोज हो गया.

वहीं यमुनोत्री घाटी के सिलाई बैंड क्षेत्र में बादल फटने से सात मजदूर बह गए. कुपड़ाखड्ड के उफान पर आने से यमुना नदी में अस्थायी झील बन गई, जिससे स्यानाचट्टी कस्बे का अस्तित्व खतरे में पड़ गया.

थराली की आपदा ने कई इलाकों में मचाई तबाही

22 अगस्त की रात थराली क्षेत्र में आई आपदा ने भी भारी तबाही मचाई. कोटडीप, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ों और सगवाड़ा जैसे इलाकों में मलबा घरों और दुकानों में घुस गया. तहसील परिसर तक प्रभावित हुआ और कई वाहन मलबे में दब गए. चेपड़ों गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि सगवाड़ा में 20 वर्षीय युवती मलबे में दब गई.

लोग थराली की आपदा से उबरे भी नहीं थे कि सितंबर में नंदानगर क्षेत्र में आफत आ गई. 17 सितंबर की रात अतिवृष्टि के कारण पहाड़ियों से उतरे गदेरों ने कुंतरी और धुर्मा गांव को तबाह कर दिया. सेरा गांव में आठ मकान बह गए, जबकि फाली गांव में पांच लोगों की अकाल मौत हो गई. पूरे इलाके में एक महीने तक भय और अव्यवस्था का माहौल बना रहा.

सहस्रधारा में ढह गए मकान-दुकान

मानसून की बारिश ने मैदानों में भी कहर बरपाया. 15-16 सितंबर की रात देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. सहस्रधारा में 264 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने 1924 का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. इस दौरान मालदेवता, मसूरी रोड और नंदा की चौकी जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ. नंदा की चौकी का पुल बह गया, जिससे लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आवाजाही करनी पड़ी.

सहस्रधारा में घरों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में पानी भर गया, कई मकान ढह गए और जगह-जगह भूस्खलन हुआ. मालदेवता के केशरवाला क्षेत्र में सड़क का 100 मीटर हिस्सा बहने से करीब 17 गांवों का संपर्क टूट गया. कुल मिलाकर वर्ष 2025 उत्तराखंड के लिए प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा अध्याय बन गया, जिसने विकास, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

