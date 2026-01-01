'बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर करें, नहीं तो...', देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान पर साधा निशाना

प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी दी है जिसके बाद उनके बयान पर विवाद तेज हो गया है. हालांकि देवकीनंदन ठाकुर अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने कहा कि उस खिलाड़ी को केकेआर को बाहर करना ही होगा नहीं तो इस टीम का बहिष्कार किया जाएगा.

इस पूरे विवाद पर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमें न शाहरुख खान से मतलब है उनके दूसरे पार्टनर से..हमें सिर्फ बांग्लादेशी खिलाड़ी से मतलब है. अगर इस देश में बांग्लादेशी क्रिकेटर खेलेगा, तो वो भूले नहीं कि इस देश में हिन्दू बहुसंख्यकों की वजह से वो हीरो बने हैं. जो लोग हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं.

देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर पर उठाए सवाल

कथावाचक ने कहा कि मैं बीसीसीआई से भी कहना चाहता हूं कि किसी बांग्लादेशी क्रिकेटर को यहां नहीं लाना चाहिए था. लेकिन, अगर वो लाए हैं तो दूसरी किसी टीम ने उन्हें नहीं लिया तो इन्होंने (KKR) क्यों खरीदा? अगर उन्हें खरीददार ही नहीं मिलेंगे तो वो अपने आप वापस चले जाएंगे. लेकिन, इन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और खरीद लिया.

देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल किया कि क्या इनकी हिन्दुओं के साथ संवेदनाएं नहीं है. वहां हिन्दुओं को मारा जा रहा है तो क्या इनकी कोई भावनाएं नहीं है. बांग्लादेशियों को तो भारत से भी निकालना है, अगर शाहरुख खान ने इस खिलाड़ी को नहीं निकाला तो उन्होंने बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के हाथ ऐसे खिलाड़ियों को खरीदना नहीं चाहिए था. जो 9.20 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं उसका कितना पैसा हिन्दुओं को मारने में लगेगा. ये केकेआर मैनेजमेंट को बताना चाहिए. अगर एक भी हिन्दू को नुक़सान हुआ तो क्या केकेआर मेनैजमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगी?

केकेआर की टीम का बहिष्कार करने की धमकी

केकेआर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा जा रहा था तो उन्होंने नहीं सोचा कि वहां इतने हिन्दू मारे जा रहे हैं. ये उनकी व्यक्तिगत पसंद को दिखाता है. इससे पता चलता है कि आप किसी मानसिकता के इंसान हैं. अभी भी गलती सुधारने का वक्त है. उस क्रिकेटर को यहां से बाहर करो.. या तो वो क्रिकेटर नहीं खेलेगा या फिर पूरी केकेआर की टीम नहीं खेल पाएगी.

बता दें कि आईपीएल के लिए शाहरुख खान की केकेआर टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा है. जिसे लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को बहिष्कार की चेतावनी दी है.