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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, अगले 2-3 दिनों में गर्मी तेज होने के आसार

उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, अगले 2-3 दिनों में गर्मी तेज होने के आसार

Uttarakhand Weather Update: स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है. तेज धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है.

By : दानिश खान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. इससे लोगों को गर्मी का अधिक एहसास हो सकता है, खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है. 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है. आसमान साफ रहने के कारण सूर्य की तेज किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है. देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. हालांकि, मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा, लेकिन दिन के समय गर्मी का असर महसूस किया जा सकता है. खासतौर पर पर्यटक स्थलों पर आने वाले लोगों को दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में यह बढ़ोतरी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम होने के कारण हो रही है. फिलहाल कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, जिससे बारिश की संभावना कम बनी हुई है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा और तापमान में इजाफा जारी रहेगा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है. तेज धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वे गर्मी से जल्दी प्रभावित होते हैं.

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किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बारिश न होने के कारण फसलों को सिंचाई की आवश्यकता बढ़ सकती है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को समय-समय पर खेतों में पानी देने और फसलों की देखभाल करने की सलाह दी है, ताकि उत्पादन पर कोई नकारात्मक असर न पड़े. कुल मिलाकर, उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और गर्म रहने की संभावना है. तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है.

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Published at : 08 Jun 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
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