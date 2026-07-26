उत्तराखंड में कुदरत का कहर! भूस्खलन से 71 सड़कें बंद, अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर बना हुआ है. राज्य में भूस्खलन और मलबा आने के कारण 71 सड़कें बंद हैं. बंद मार्गों को खोलने के लिए संबंधित विभागों की टीमें लगातार राहत और बहाली कार्य में जुटी हैं. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी है.

राज्य में एक राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और अन्य विभागों की कुल 71 सड़कें बंद हैं. पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं. विभागों की टीमें मशीनों की मदद से रास्ते खोलने में जुटी हैं.

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चारधाम यात्रा पर प्रशासन की नजर

बारिश के बीच चारधाम यात्रा सुचारु रूप से जारी है. यात्रा मार्गों पर मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

नदियों के जलस्तर की निगरानी जारी

प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है. हालांकि लगातार बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

अगले तीन दिन भारी बारिश के आसार

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 26 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. 27 और 28 जुलाई को भी कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज वर्षा की संभावना है. मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

प्रशासन की अपील

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के किनारे नहीं जाने और पहाड़ी मार्गों पर सफर से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

मुख्य बातें:

प्रदेश में 71 सड़कें बंद हैं.

कई जिलों में सड़क खोलने का काम जारी.

प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे.

अगले तीन दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना.

प्रशासन और एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर.

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