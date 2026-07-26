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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रोकने की अपील, छात्रों ने DM को सौंपा ज्ञापन

रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन रोकने की अपील, छात्रों ने DM को सौंपा ज्ञापन

Jauhar University News: यूनिवर्सिटी के तीन सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और 38 भवनों पर प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 26 Jul 2026 04:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे विवाद के बीच छात्रों ने एक बार फिर प्रशासन से कार्रवाई रोकने की मांग की है.  यूनिवर्सिटी के तीन सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और 38 भवनों पर प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की. 

जौहर यूनिवर्सिटी के तीन सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस कार्रवाई से हजारों छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होगा. छात्रों ने प्रशासन से मामले का न्यायपूर्ण समाधान निकालने और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित न होने देने की अपील की. जिलाधिकारी ने छात्रों की बात सुनकर ज्ञापन प्राप्त किया और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया.

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15 जुलाई को दिया गया था नोटिस 

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस दिया था कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग बिना नक्शे और बिना परमिशन के बनाई गयीं हैं. इसलिए या तो प्रबंधन 15 दिन के अंदर खुद उन्हें हटा दे वरना प्राधिकरण बुलडोजर एक्शन लेगा. इस आदेश के खिलाफ यूनिवर्सिटी ने कमिश्नर कोर्ट में चुनौती दी है. यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मानें तो सभी परमिशन पूरी हैं, जिस समय यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ यह जगह प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर थी.

सपा ने छेड़ा आंदोलन 

समाजवादी पार्टी ने भी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पूरा जो लगा दिया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश के बाद पार्टी के विधायकों के साथ ही सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पिछले तीन-चार दिनों में रामपुर में पहुंचा है, जहां प्रशासन से मिल इस कार्रवाई को रोकने की मांग की है. प्रबंधन ने अदालत जाने की भी बात कही है. फ़िलहाल इस समय बड़ी संख्या में छात्र और सपा नेता व कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 26 Jul 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Jauhar University UP NEWS Rampur News
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