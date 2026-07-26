'मुसलमान अपने दोस्त और रास्ता खुद...', योगी सरकार पर भड़के SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नकल माफिया वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं और पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं. नदवी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है और पेपर लीक करने वालों को खुली छूट दे रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही हाल में कहा था कि नकल माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार की देन है. नकल माफिया के खिलाफ केंद्र और प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए मिट्टा में मिला देगी.

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'सरकार के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं'

इस पर नदवी ने कहा कि सपा सरकार के दौरान पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई थी, बल्कि छात्रों को लैपटॉप बांटे गए और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया. अखिलेश यादव पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान को उन्होंने बेबुनियाद बताया. नदवी बोले, “अखिलेश यादव और सपा हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है. मुसलमान अपने दोस्त और रास्ता खुद चुनते हैं.” ओवैसी का नजरिया शायद तेलंगाना के लिए सही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मुसलमान अपने दोस्त और राजनीतिक रास्ता खुद चुनते हैं. वे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और कौन उन्हें बेहतर समर्थन देता है."

अयोध्या में दान की चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई SIT गठित करने पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई और मामला बहुत लंबा खिंच रहा है. उन्होंने कहा कि यह आस्था का मामला है, इसलिए फैसला जल्द आना चाहिए था. देरी से लोगों में बेचैनी बढ़ रही है.

नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा घोटालों पर केंद्र व प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार नकल माफिया को मिटाने की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में नाकाम है. नदवी ने दावा किया कि सपा शासन में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक काम हुए, जबकि वर्तमान सरकार में स्कूल बंद हो रहे हैं.

अखिलेश यादव की छवि पर ओवैसी के बयान को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सपा मुसलमानों सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा करती है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीट विवाद, अयोध्या दान मामले और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है.

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